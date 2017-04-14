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Г.Кернеса визнали найкращим українським мером

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Найпопулярніший український мер - міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це свідчать дані українського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

Відзначається, що керівник Харкова посів перше місце серед мерів українських міст за рівнем задоволеності населення роботою міського голови.

"72 відсотки опитаних підтримують дії Геннадія Кернеса", - йдеться в результатах опитування.

Згідно з даними "Рейтингу", цей результат є найкращим серед міст України. На другому і третьому місцях за цим показником Івано-Франківськ та Тернопіль.

Харків також увійшов до трійки призерів щодо схвалення роботи міськради. Разом з ним до трійки лідерів знову увійшли Івано-Франківськ та Тернопіль. Опитування проводили в 22 обласних центрах України.

Уперше Г.Кернес переміг на виборах Харківського міського голови в жовтні 2010 року, набравши 30% голосів виборців. У жовтні 2015 року він знову переміг на виборах мера Харкова з результатом 65,8%.

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