Г.Кернеса признали лучшим украинским мэром
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Самый популярный украинский мэр - мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом свидетельствуют данные украинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.
Отмечается, что руководитель Харькова занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городского головы.
"72 процента опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса", - говорится в результатах опроса.
Согласно данных "Рейтинга", этот результат является лучшим среди городов Украины. На втором и третьем местах по этому показателю Ивано-Франковск и Тернополь.
Харьков также вошел в тройку призеров по одобрению работы горсовета. Вместе с ним в тройку лидеров вновь вошли Ивано-Франковск и Тернополь. Опрос проводился в 22 областных центрах Украины.
Впервые Г.Кернес победил на выборах Харьковского городского головы в октябре 2010 года, набрав 30% голосов избирателей. В октябре 2015 году он вновь победил на выборах мэра Харькова с результатом 65,8%.