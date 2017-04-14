Г.Кернеса признали лучшим украинским мэром

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103507 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159070 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117581 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117203 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154230 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Г.Кернеса признали лучшим украинским мэром

Г.Кернеса признали лучшим украинским мэром

Киев  •  УНН

 • 16468 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Самый популярный украинский мэр - мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом свидетельствуют данные украинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Отмечается, что руководитель Харькова занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городского головы.

"72 процента опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса", - говорится в результатах опроса.

Согласно данных "Рейтинга", этот результат является лучшим среди городов Украины. На втором и третьем местах по этому показателю Ивано-Франковск и Тернополь.

Харьков также вошел в тройку призеров по одобрению работы горсовета. Вместе с ним в тройку лидеров вновь вошли Ивано-Франковск и Тернополь. Опрос проводился в 22 областных центрах Украины.

Впервые Г.Кернес победил на выборах Харьковского городского головы в октябре 2010 года, набрав 30% голосов избирателей. В октябре 2015 году он вновь победил на выборах мэра Харькова с результатом 65,8%.

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