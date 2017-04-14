Г.Кернеса признали лучшим украинским мэром

Отмечается, что руководитель Харькова занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городского головы.

"72 процента опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса", - говорится в результатах опроса.

Согласно данных "Рейтинга", этот результат является лучшим среди городов Украины. На втором и третьем местах по этому показателю Ивано-Франковск и Тернополь.

Харьков также вошел в тройку призеров по одобрению работы горсовета. Вместе с ним в тройку лидеров вновь вошли Ивано-Франковск и Тернополь. Опрос проводился в 22 областных центрах Украины.

Впервые Г.Кернес победил на выборах Харьковского городского головы в октябре 2010 года, набрав 30% голосов избирателей. В октябре 2015 году он вновь победил на выборах мэра Харькова с результатом 65,8%.