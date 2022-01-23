Футболістка збірної України стала гравцем лідера чемпіонату Данії

Деталі

Футболістка перейшла до команди “Кеге”. Клуб є лідером жіночого чемпіонату Данії за підсумками першої частини турніру.

Примітно, що Козлова виросла у Канаді, але виступає за збірну України, за яку провела 10 матчів, у яких забила 3 голи.

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“Наші контакти та гарні зв’язки допомогли нам знайти справді гарного нападника. Ніколь — бомбардир, вона працелюбна та агресивна. Згодом вона стане тією, проти кого грати нашим суперницям буде дуже неприємно”, — сказав тренер “Кеге”.

Нагадаємо

“Манчестер Юнайтед” здобув ювілейну перемогу в чемпіонаті Англії.