"Манчестер Юнайтед" здобув ювілейну перемогу в чемпіонаті Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. ФК "Брентфорд" приймав "Манчестер Юнайтед" в перенесеному матчі 17 туру Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
На 55-й хвилині відзначився нападник "червоних дияволів" Ентоні Еланга. В асистентах виявився колишній футболіст "Шахтаря" Фред. На 62-й хвилині перевагу "МЮ" подвоїв форвард Мейсон Грінвуд, а Решфорд зробив рахунок розгромним на 78 хвилині.
Гол-престижу на 85 хвилині оформив Тоні – 1:3.
В паралельній зустрічі "Тоттенхем" зумів вирвати три очки у "Лестера" – 3:2.
Доповнення
"Червоні дияволи" набрали 35 очок і йдуть на сьомому рядку. Для них перемога стала 10-ю в цьому сезоні.