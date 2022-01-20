"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную победу в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. ФК "Брентфорд" принимал "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 17 тура Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
На 55-й минуте отличился нападающий "красных дьяволов" Энтони Эланга. В ассистентах оказался бывший футболист "Шахтера" Фред. На 62-й минуте преимущество "МЮ" удвоил форвард Мейсон Гринвуд, а Рэшфорд сделал счет разгромным на 78 минуте.
Гол престижа на 85 минуте оформил Тони - 1:3.
В параллельной встрече "Тоттенхэм" сумел вырвать три очка у "Лестера" - 3:2.
Дополнение
"Красные дьяволы" набрали 35 очков и идут на седьмой строчке. Для них победа стала 10-й в этом сезоне.