Футболісти провідного клубу Швейцарії відмовились від урізання зарплат через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Футболісти одного з найбільш титулованих клубів Швейцарії - "Базеля" відмовились від зниження рівня зарплати, запропонованого керівництвом команди, повідомляє УНН із посиланням на сайт "Базеля".
Зазначається, що гравцям було запропоновано відмовитися від 70% зарплатні з квітня по червень через світову пандемію коронавірусу, однак футболісти негативно сприйняли таку ініціативу.
Через таку позицію футболістів, керівництво попросило спортсменів розглянути дані умови повторно.
Також сказано, що про результати нових переговорів з футболістами буде повідомлено пізніше.
Додамо, до призупинення чемпіонату Швейцарії, 20-кратний чемпіон країни "Базель" посідав третю сходинку у турнірній таблиці.
Як повідомлялося раніше в УНН, футболісти найбільш титулованого клубу Шотландії добровільно відмовились від зарплатні.