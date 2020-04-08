Футболісти найбільш титулованого клубу Шотландії добровільно відмовились від зарплатні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Футболісти та тренери шотландського ФК "Рейнджерс" добровільно відмовились від отримання зарплат протягом трьох місяців, через фінансову кризу, викликану коронавірусною пандемією, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
"Рейнджерс" може підтвердити, що гравці, менеджери, тренери та виконавчі директори Першої команди зголосилися взяти відстрочку зарплати на наступні три місяці. Старші гравці і співробітники прагнули до того, щоб жоден співробітник "Рейнджерс" не відчував фінансові труднощі під час цієї кризи", - йдеться в зверненні клубу.
Капітан клубу Джеймс Таверньє виразив гордість від колективу у зв'язку з даним рішенням.
"Я дуже пишаюся реакцією всіх в клубі на виклик, з яким ми стикаємося в Великій Британії і за її межами. Як команда, ми були впевнені, що разом можемо забезпечити майбутнє нашого футбольного клубу. Насправді, це було легке рішення для гравців і керівництва. Зараз ми повинні бути як одна сім'я, щоб підтримати наш клуб", - сказав капітан "Рейнджерс".
Відзначимо, що "Рейнджерс" найбільш титулований клуб чемпіонату Шотландії з футболу – 54 виграші чемпіонату проти 50 у "Селтіка". Нині клуб тренує колишня легенда світового футболу та "Ліверпулю" Стівен Джеррард.