Футболисты самого титулованного клуба Шотландии добровольно отказались от зарплаты

"Рейнджерс" может подтвердить, что игроки, менеджеры, тренеры и исполнительные директора Первой команды согласились принять отсрочку зарплаты на следующие три месяца. Старшие игроки и сотрудники стремились к тому, чтобы ни один сотрудник "Рейнджерс" не испытывал финансовые трудности во время этого кризиса", - говорится в обращении клуба.

Капитан клуба Джеймс Тавернье выразил гордость коллектива в связи с данным решением.

"Я очень горжусь реакцией всех в клубе на вызов, с которым мы сталкиваемся в Великобритании и за ее пределами. Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. сейчас мы должны быть как одна семья, чтобы поддержать наш клуб", - сказал капитан "Рейнджерс".

Отметим, что "Рейнджерс" самый титулованный клуб чемпионата Шотландии по футболу - 54 выигрыше чемпионата против 50 у "Селтика". Сейчас клуб тренирует бывшая легенда мирового футбола и "Ливерпуля" Стивен Джеррард.