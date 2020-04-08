Футболисты самого титулованного клуба Шотландии добровольно отказались от зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Футболисты и тренеры шотландского ФК "Рейнджерс" добровольно отказались от получения зарплат в течение трех месяцев, за финансового кризиса, вызванную коронавирусной пандемией, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Рейнджерс" может подтвердить, что игроки, менеджеры, тренеры и исполнительные директора Первой команды согласились принять отсрочку зарплаты на следующие три месяца. Старшие игроки и сотрудники стремились к тому, чтобы ни один сотрудник "Рейнджерс" не испытывал финансовые трудности во время этого кризиса", - говорится в обращении клуба.
Капитан клуба Джеймс Тавернье выразил гордость коллектива в связи с данным решением.
"Я очень горжусь реакцией всех в клубе на вызов, с которым мы сталкиваемся в Великобритании и за ее пределами. Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. сейчас мы должны быть как одна семья, чтобы поддержать наш клуб", - сказал капитан "Рейнджерс".
Отметим, что "Рейнджерс" самый титулованный клуб чемпионата Шотландии по футболу - 54 выигрыше чемпионата против 50 у "Селтика". Сейчас клуб тренирует бывшая легенда мирового футбола и "Ливерпуля" Стивен Джеррард.