Футболисты ведущего клуба Швейцарии отказались от урезания зарплат из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Футболисты одного из самых титулованных клубов Швейцарии - "Базеля" отказались от снижения уровня зарплаты, предложенного руководством команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Базеля".
Отмечается, что игрокам было предложено отказаться от 70% зарплаты с апреля по июнь из-за мировой пандемии коронавируса, однако футболисты негативно восприняли такую инициативу.
Из-за такой позиции футболистов, руководство попросило спортсменов рассмотреть данные условия повторно.
Также сказано, что о результатах новых переговоров с футболистами будет сообщено позже.
Добавим, что до приостановки чемпионата Швейцарии, 20-кратный чемпион страны "Базель" занимал третью строчку в турнирной таблице.
Как сообщалось ранее в УНН, футболисты самого титулованного клуба Шотландии добровольно отказались от зарплаты.