Футболіста "Маріуполя" визнано найкращим футболістом туру в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 12 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН із посиланням на сайт змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Маріуполя” Андрій Борячук, який у матчі із “Зорею” зробив дубль. Він значно випередив вінгера “Олександрії” Дмитра Шастала.
Відзначимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.
Як повідомлялося раніше, Борячук також ставав переможцем у номінації кращий футболіст УПЛ і в 20-му турі минулого сезону.