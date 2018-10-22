Футболиста "Мариуполя" признано лучшим футболистом тура в чемпионате Украины

По итогам голосования победу одержал нападающий “Мариуполя” Андрей Борячук, который в матче с “Зарей” сделал дубль. Он значительно опередил вингера “Александрии” Дмитрия Шастала.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Как сообщалось ранее, Борячук также становился победителем в номинации лучший футболист УПЛ и в 20-м туре прошлого сезона.