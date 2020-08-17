Футболіст збірної України здійснив результативну дію в матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Захисник збірної України Едуард Соболь у 2-му турі бельгійської першості відзначився гольовою передачею за “Брюгге”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Соболь вийшов у стартовому складі “Брюгге” у виїзному матчі проти “Ейпена” і вже на 14-й хвилині записав на свій рахунок результативну передачу. Едуард віддав м’яч до штрафного майданчика суперника, а там Юссуф Баджі ударом з льоту пробив голкіпера господарів.
У другому таймі чорно-сині забили ще три м’ячі (двічі Діатта і ще раз Вормер) й встановили остаточний результат — 4:0 на користь “Брюгге”.
Для “Брюгге” дана звитяга стала першою в сезоні — 3 очки і 6-те місце.
Додамо, у наступному турі клуб Соболя змагатиметься із новачком змагань ФК “Беерсхот”, який має максимально можливих шість набраних очок.