Футболист сборной Украины осуществил результативное действие в матче чемпионата Бельгии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72061 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99051 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123610 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105546 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125420 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100760 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101659 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103782 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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КИЕВ. 17 августа. УНН. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь во 2-м туре бельгийского первенства отметился голевой передачей за “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Соболь вышел в стартовом составе “Брюгге” в выездном матче против “Эйпена” и уже на 14-й минуте записал на свой счет результативную передачу. Эдуард отдал мяч в штрафную соперника, а там Юссуф Баджи ударом с лету пробил голкипера хозяев.

Во втором тайме черно-синие забили еще три мяча (дважды Диатто и еще раз Вормер) и установили окончательный результат — 4:0 в пользу “Брюгге”.

Для “Брюгге” данная победа стала первой в сезоне — 3 очка и 6-е место.

Добавим, в следующем туре клуб Соболя будет соревноваться с новичком соревнований ФК “Беерсхот”, который имеет максимально возможных шесть набранных очков.

Украинские Национальные Новости

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