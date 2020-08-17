Футболист сборной Украины осуществил результативное действие в матче чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь во 2-м туре бельгийского первенства отметился голевой передачей за “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Соболь вышел в стартовом составе “Брюгге” в выездном матче против “Эйпена” и уже на 14-й минуте записал на свой счет результативную передачу. Эдуард отдал мяч в штрафную соперника, а там Юссуф Баджи ударом с лету пробил голкипера хозяев.
Во втором тайме черно-синие забили еще три мяча (дважды Диатто и еще раз Вормер) и установили окончательный результат — 4:0 в пользу “Брюгге”.
Для “Брюгге” данная победа стала первой в сезоне — 3 очка и 6-е место.
Добавим, в следующем туре клуб Соболя будет соревноваться с новичком соревнований ФК “Беерсхот”, который имеет максимально возможных шесть набранных очков.