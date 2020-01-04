Футболіст "Шахтаря" отримав додатковий виклик в олімпійську збірну Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Два футболіста "Шахтаря" отримали виклик в олімпійську збірну Бразилії. Про це повідомляє пресслужба "гірників", передає УНН.
Півзахисник Майкон і захисник Додо запрошені в команду U-23 для участі в американському передолімпійському турнірі, який пройде з 18 січня по 9 лютого в Колумбії.
"Селесао" належить грати в групі B зі збірними Перу, Уругваю, Болівії і Парагваю. Дві кращі команди вийдуть до фінальної частини, сформують квартет з двома найсильнішими з групи А і розіграють дві путівки на Олімпіаду, яка в липні - серпні відбудеться в Токіо.
Як повідомляв УНН, Додо одразу отримав виклик в збірну Бразилії.