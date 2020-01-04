Футболист "Шахтера" получил дополнительный вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Два футболиста "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.
Полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в команду U-23 для участия в американском предолимпийском турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.
"Селесао" предстоит играть в группе B со сборными Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая. Две лучшие команды выйдут в финальную часть, сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая в июле - августе состоится в Токио.
Как сообщал УНН, Додо сразу получил вызов в сборную Бразилии.