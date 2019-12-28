Футболіст "Шахтаря" отримав дебютний виклик в збірну Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Оборонець донецького “Шахтаря” Додо отримав виклик в олімпійську збірну Бразилії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Бразилії.
Тренер Андре Жардін викликав п’ять нових спортсменів до колективу, який буде представляти Бразилію на передолімпійському турнірі в Колумбії.
Крім Додо виклик вперше отримали Дуглас Аугусто (“ПАОК”), Бруно Табата (“Портімоненсе”), Ніно (“Флуміненсе”) і Пепе (“Греміо”).
Зазначено, що команда почне збір 3 січня і зіграє товариські зустрічі. Матчі відбору пройдуть з 18 січня по 9 лютого.
Зауважимо, Додо цього сезону забив 2 голи і зробив 3 асисти в 17 матчах.