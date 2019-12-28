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Футболист "Шахтера" получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Футболист "Шахтера" получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Киев  •  УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Бразилии.

Тренер Андре Жардин вызвал пять новых спортсменов к коллективу, который будет представлять Бразилию на предолимпийском турнире в Колумбии.

Кроме Додо вызов впервые получили Дуглас Аугусто (“ПАОК”), Бруно Табата (“Портимоненсе”), Нино (“Флуминенсе”) и Пепе (“Гремио”).

Отмечено, что команда начнет сбор 3 января и сыграет товарищеские встречи. Матчи отбора пройдут с 18 января по 9 февраля.

Заметим, Додо в этом сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

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