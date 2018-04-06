Футболіст "Ліверпуля" повторив історичне досягнення Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Хавбек англійського “Ліверпуля” Джеймс Мілнер повторив рекорд за кількістю гольових передач за один розіграш Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У своєму сьомому матчі цього сезону півзахисник “мерсисайдців” зробив восьмий результативний пас. По ходу першого матчу 1/4 фіналу з “Манчестер Сіті” Мілнер асистував Алексу Окслейд-Чемберлену, який забив другий м’яч у ворота “городян”.
З моменту зміни формату турніру перед початком кампанії 2003/04 найкраще досягнення належало Неймару і Вейну Руні.
Примітно, що вісім гольових передач 32-річний англієць роздав за 452 хвилини ігрового часу. Це означає, що він асистував партнерам кожні 57 хвилин. У Руні і Неймара ці показники скромніші — гольовий пас за 96 і 100 хвилин відповідно.
Додамо також, у випадку доходження “Ліверпуля” до київського фіналу, у Мілнера буде ще чотири матчі, щоб побити рекорд.