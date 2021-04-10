Футбол: Зінченко не врятував "Манчестер Сіті" від поразки у грі в більшості

Деталі

Українець уперше в сезоні вийшов у стартовому складі господарів не на позиції лівого захисника, а в числі трьох номінальних півзахисників.

Зінченко відіграв повну зустріч, яка закінчилася поразкою “Манчестер Сіті” із рахунком 1:2 — четвертою для господарів в АПЛ-2020/2021.

“Містяни” весь другий тайм грали у більшості через вилучення в складі “Лідса” Купера. Проте пропустили двічі від Далласа.

Доповнення

Маючи 74 очки, “Містяни” впевнено лідирують у турнірній таблиці Прем’єр-ліги.