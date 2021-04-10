Футбол: Зінченко не врятував "Манчестер Сіті" від поразки у грі в більшості
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У матчі 31-го туру Англійської Прем’єр-ліги лідер чемпіонату, “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка, приймав “Лідс Юнайтед”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Українець уперше в сезоні вийшов у стартовому складі господарів не на позиції лівого захисника, а в числі трьох номінальних півзахисників.
Зінченко відіграв повну зустріч, яка закінчилася поразкою “Манчестер Сіті” із рахунком 1:2 — четвертою для господарів в АПЛ-2020/2021.
“Містяни” весь другий тайм грали у більшості через вилучення в складі “Лідса” Купера. Проте пропустили двічі від Далласа.
Доповнення
Маючи 74 очки, “Містяни” впевнено лідирують у турнірній таблиці Прем’єр-ліги.