Футбол: Зинченко не спас "Манчестер Сити" от поражения в игре в большинстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги лидер чемпионата, "Манчестер Сити" Александра Зинченко, принимал "Лидс Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинец впервые в сезоне вышел в стартовом составе хозяев не на позиции левого защитника, а в числе трех номинальных полузащитников.
Зинченко сыграл полную встреча, которая закончилась поражением “Манчестер Сити” со счетом 1:2 — четвертой для хозяев в АПЛ-2020/2021.
“Горожане” весь второй тайм играли в большинстве после удаления в составе “Лидса” Купера. Однако пропустили дважды от Далласа.
Дополнение
Имея 74 очка, “Горожане” уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.