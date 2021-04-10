Футбол: Зинченко не спас "Манчестер Сити" от поражения в игре в большинстве

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги лидер чемпионата, "Манчестер Сити" Александра Зинченко, принимал "Лидс Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинец впервые в сезоне вышел в стартовом составе хозяев не на позиции левого защитника, а в числе трех номинальных полузащитников.

Зинченко сыграл полную встреча, которая закончилась поражением “Манчестер Сити” со счетом 1:2 — четвертой для хозяев в АПЛ-2020/2021.

“Горожане” весь второй тайм играли в большинстве после удаления в составе “Лидса” Купера. Однако пропустили дважды от Далласа.

Дополнение

Имея 74 очка, “Горожане” уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

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