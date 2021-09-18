Футбол: вилучення призвело до поразки "Вереса" від "Дніпра-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На "Дніпро-Арені" за присутності 3761 глядача відбувся поєдинок 8-го туру чемпіонату України між "Дніпром-1" та "Вересом", передає кореспондент УНН.
Деталі
До перерви можна пригадати лише неточні удари повз ворота від Сергійчука у гостей, та у Довбика у дніпрян. На старті другої половини небезпечного удару головою завдав все той же Довбик, але вище воріт. Суперсейв здійснив Кожокару після пострілу зблизу від захисника "Вереса" Гончаренка.
Вирішальною в матчі стала остання 15-хвилинка – спочатку сталося вилучення футболіста "Вересу" – Сергійчука, потім "Дніпро-1" таки відкрив рахунок. Чуже забив у порожню сітку після проходу та передачі Джурасека.
Як наслідок 1:0 та "Дніпро-1" набрав 16 очок і поділяє 3 і 4 місця із "Десною". "Верес" йде восьмим із 11 пунктами.
Доповнення
У наступному турі "Дніпро-1" прийматиме "Зорю", а "Верес" відправиться у гості до "Шахтаря".