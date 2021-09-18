Футбол: изъятие привело к поражению "Вереса" от "Днепра-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На "Днепр-Арене" в присутствии 3761 зрителя состоялся поединок 8-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Вересом", передает корреспондент УННи
Детали
До перерыва можно вспомнить лишь неточные удары мимо ворот от Сергийчука у гостей, и у Довбика у днепрян. На старте второй половины опасный удар головой нанес все тот же Довбик, но выше ворот. Суперсэйв совершил Кожокару после выстрела вблизи от защитника "Вереса" Гончаренко.
Решающим в матче стала последняя 15-минутка - сначала произошло изъятие футболиста "Верес" - Сергийчука, затем "Днепр-1" таки открыл счет. Чуже забил в пустую сетку после прохода и передачи Джурасека.
В результате 1:0 и "Днепр-1" набрал 16 очков и делит 3 и 4 места с "Десной". "Верес" идет восьмым с 11 пунктами.
Дополнение
В следующем туре "Днепр-1" будет принимать "Зарю", а "Верес" отправится в гости к "Шахтеру".