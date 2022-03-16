Футбол: українську арбітриню запросили працювати в італійську Серію А

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56584 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 116330 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 146552 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 197681 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 192051 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 182393 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 155560 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117933 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110339 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 327284 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, дощ очікується через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 43093 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 48061 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 34249 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 40641 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 35591 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 202735 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 327343 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 585752 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 527984 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 727182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56944 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97950 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125227 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147924 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161181 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Футбол: українську арбітриню запросили працювати в італійську Серію А

Футбол: українську арбітриню запросили працювати в італійську Серію А

Київ • УНН

 • 101762 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Український арбітр Катерина Монзуль під час агресії росії проти України продовжить кар’єру в Італії. Про це повідомляє офіційний сайт тамтешньої футбольної асоціації, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Уже 20 березня Монзуль працюватиме на поєдинку жіночої Серії А "Інтер" — "Сампдорія".

Цитата

"Європейська футбольна родина має велике серце, а італійська родина перебуває в авангарді допомоги населенню України", — зазначив керівник італійського футболу Габріеле Гравіна.

Окрім того, свою вдячність виразив і президент УАФ Андрій Павелко.

"Я вражений рівнем допомоги, яку наші друзі з FIGC надають нам у такі важкі часи. Для України дуже важливо, щоб її футбол міг хоч якось розвиватися навіть за цих драматичних обставин. Катерина — унікальний арбітр, що повністю заслуговує на таку можливість. Я впевнений, що вона продемонструє свій високий рівень в італійському футболі. Дякую президенту УЄФА Александеру Чеферіну й президенту FIGC Габріеле Гравіні за неоціненну підтримку", - відзначив Павелко.

Довідка

Монзуль стала четвертою у списку найкращих арбітрів-жінок 2021 року за версією "IFFHS". 2021 року вона працювала на матчах Ліги Європи, Ліги конференцій, відбору на чемпіонат світу-2022, УПЛ, Кубка України, жіночого турніру на Олімпіаді-2020, жіночої Ліги чемпіонів.

Нагадаємо

Зірковий нападник збірної Англії відзначив суддівство Монзуль: відомі деталі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30