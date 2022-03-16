Футбол: українську арбітриню запросили працювати в італійську Серію А

Деталі

Уже 20 березня Монзуль працюватиме на поєдинку жіночої Серії А "Інтер" — "Сампдорія".

Цитата

"Європейська футбольна родина має велике серце, а італійська родина перебуває в авангарді допомоги населенню України", — зазначив керівник італійського футболу Габріеле Гравіна.

Окрім того, свою вдячність виразив і президент УАФ Андрій Павелко.

"Я вражений рівнем допомоги, яку наші друзі з FIGC надають нам у такі важкі часи. Для України дуже важливо, щоб її футбол міг хоч якось розвиватися навіть за цих драматичних обставин. Катерина — унікальний арбітр, що повністю заслуговує на таку можливість. Я впевнений, що вона продемонструє свій високий рівень в італійському футболі. Дякую президенту УЄФА Александеру Чеферіну й президенту FIGC Габріеле Гравіні за неоціненну підтримку", - відзначив Павелко.

Довідка

Монзуль стала четвертою у списку найкращих арбітрів-жінок 2021 року за версією "IFFHS". 2021 року вона працювала на матчах Ліги Європи, Ліги конференцій, відбору на чемпіонат світу-2022, УПЛ, Кубка України, жіночого турніру на Олімпіаді-2020, жіночої Ліги чемпіонів.

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