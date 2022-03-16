Футбол: украинского арбитра пригласили работать в итальянскую Серию А

Детали

Уже 20 марта Монзуль будет работать на поединке женской Серии А "Интер" — "Сампдория".

Цитата

"Европейская футбольная семья имеет большое сердце, а итальянская семья находится в авангарде помощи населению Украины", — отметил руководитель итальянского футбола Габриэле Гравина.

Кроме того, свою благодарность выразил и президент УАФ Андрей Павелко.

"Я поражен уровнем помощи, которую наши друзья из FIGC оказывают нам в такие трудные времена. Для Украины очень важно, чтобы ее футбол мог хоть как-то развиваться даже при этих драматических обстоятельствах. Екатерина - уникальный арбитр, полностью заслуживающий такой возможности. Я уверен, что она продемонстрирует свой высокий уровень в итальянском футболе. Спасибо президенту УЕФА Александеру Чеферину и президенту FIGC Габриэле Гравини за неоценимую поддержку", - отметил Павелко.

Справка

Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2021 года по версии IFFHS". 2021 года она работала на матчах Лиги Европы и Лиги конференций, отбора на чемпионат мира-2022, УПЛ, Кубка Украины, женского турнира на Олимпиаде-2020, женской Лиги чемпионов.

Напомним

Звездный нападающий сборной Англии отметил судействе Монзуль: известны детали.