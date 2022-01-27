Футбол: український клуб підсилився бразильським півзахисником
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 23-річний опорний півзахисник Едсон перейшов до стану львівського "Руху", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
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"Це була моя мрія потрапити в Європу. Для мене це хороша можливість заявити про себе. Моя сім’я повністю підтримала мій вибір. Хотів би робити щасливими вболівальників "Руху". Мені дуже важливо, щоб вони отримували задоволення від моєї гри", - зізнався новачок.
Деталі
Едсон – вихованець клубу "Алекрін", який виступає у Лізі Потігуар – чемпіонаті штату. За дорослу команду гравець дебютував ще у 17-річному віці.
Провівши 4 сезони у рідному клубі, Едсон перебрався у "Глобо" з бразильської Серії C, а вже за кілька місяців із Едсоном підписав контракт представник елітного футбольного дивізіону Бразилії ФК "Баїя".
За першу команду нового клубу дебютував влітку 2020-го року в чемпіонаті штату, а вже у вересні того ж року зіграв свій перший матч у бразильській Серії А проти "Фламенго".
Доповнення
На рахунку Едсона – 37 матчів за "Баїю" в усіх турнірах. Опорний півзахисник має досвід гри в Південноамериканському кубку – аналогу Ліги Європи, Кубку Бразилії та інших турнірах.