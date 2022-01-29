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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: лідер Першої ліги України підсилився сенегальським півзахисником

Футбол: лідер Першої ліги України підсилився сенегальським півзахисником

Київ • УНН

 • 19314 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Сенегальський універсал Бубакар Файє Траоре заключив контракт із харківським "Металістом", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

24-річний футболіст, попереднім клубом якого був швейцарський "Санкт-Галлен", грає на позиціях лівого захисника та крайнього півзахисника.

Цього сезону швейцарської Суперліги Траоре провів 13 матчів і зробив 1 гольову передачу. Також на його рахунку 2 гри у Кубку Швейцарії.

Раніше Бубакар виступав серед іншого за молодіжну команду "Торіно", клуби Мальти, Албанії та Ізраїлю.

Цитата

"Дуже радий, що підписав контракт із "Металістом". Ми вже давно спілкувалися з представниками клубу. Віце-президент Євген Красніков у деталях розповів про проект, чим сильно зацікавив мене. Останнім часом регулярно стежив за новинами команди на офіційному сайті та в соцмережах клубу, і ось я тут.

Докладу всіх зусиль, щоб допомогти команді досягти поставленої мети. З нетерпінням чекаю, коли приєднаюся до нового колективу", - прокоментував Траоре підписання контракту клубній прес-службі.

Контекст

"Металіст" продовжив переможну серію на тренувальному зборі в Туреччині. 

Українські Національні Новини

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