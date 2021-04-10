Футбол: дебютна результативна дія українця допомогла корейській команді перервати безвиграшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український нападник Борис Тащи відзначився переможною результативною передачею у матчі дев’ятого туру південнокорейської К-Ліги, у якому "Сеул" приймав "Пхохан Стілерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Деталі
На 56-й хвилині на заміну вийшов український півзахисник і через 20 хвилин здійснив результативний пас. Тащи отримав м’яч в центрі штрафної, і передав його далі на партнера, який надіслав його під дальню стійку воріт — 2:1 на користь “Пхохан Стілерс”.
Для Тащи це перша результативна дія в шести поєдинках за нову команду, в яку він перебрався на початку березня після розірвання контракту з німецьким “Санкт-Паулі”.
Доповнення
Наразі “Пхохан”, який перервав серію з 6-ти баталій без виграшів, посідає сьоме місце в чемпіонаті з 11-ма очками за дев’ять ігор.