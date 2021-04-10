Футбол: дебютна результативна дія українця допомогла корейській команді перервати безвиграшну серію

Деталі

На 56-й хвилині на заміну вийшов український півзахисник і через 20 хвилин здійснив результативний пас. Тащи отримав м’яч в центрі штрафної, і передав його далі на партнера, який надіслав його під дальню стійку воріт — 2:1 на користь “Пхохан Стілерс”.

Для Тащи це перша результативна дія в шести поєдинках за нову команду, в яку він перебрався на початку березня після розірвання контракту з німецьким “Санкт-Паулі”.

Доповнення

Наразі “Пхохан”, який перервав серію з 6-ти баталій без виграшів, посідає сьоме місце в чемпіонаті з 11-ма очками за дев’ять ігор.