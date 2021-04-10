Футбол: дебютное результативное действие украинца помогло корейской команде прервать безвыигрышную серию

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинский нападающий Борис Тащи отличился победной результативной передачей в матче девятого тура южнокорейской К-Лиги, в котором "Сеул" принимал "Пхохан Стилерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Детали

На 56-й минуте на замену вышел украинский полузащитник и через 20 минут совершил результативный пас. Тащи получил мяч в центре штрафной, и передал его дальше на партнера, который прислал его под дальнюю штангу — 2:1 в пользу “Пхохан Стилерс”.

Для Тащи это первая результативная действие в шести поединках за новую команду, в которую он перебрался в начале марта после расторжения контракта с немецким “Санкт-Паули”.

Дополнение

Сейчас “Пхохан”, который прервал серию из 6-ти баталий без выигрышей, занимает седьмое место в чемпионате с 11-ю очками за девять игр.

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