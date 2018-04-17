Французькі фермери знайшли фрагмент SpaceX
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Французькі фермери повідомили про знахідку фрагмента капсули SpaceX на острові Кеменесе в Атлантичному океані. Про це повідомляє УНН ос посиланням на Вretagne-bretons.
На французькому острові помітили частину капсули SpaceX діаметром 2,5 метра. На деталі чітко видно напис, що свідчить про те, що вона зроблена компанією Ілона Маска.
Фермери звернулися до засновника компанії з виробництва космічної техніки Ілона Маска з проханням надіслати їм електричний трактор.
Як повідомляв УНН, вартість квитка на земні перевезення за допомогою Big Falcon Rocket буде приблизно такою ж як і ціна на трансатлантичні перельоти.