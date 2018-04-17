Французкие фермеры нашли фрагмент SpaceX
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Французкие фермеры сообщили о находке фрагмента капсулы SpaceX на острове Кеменесе в Атлантическом океане. Об этом сообщает УНН ос ссылкой на Вretagne-bretons.
На французском острове заметили часть капсулы SpaceX диаметром 2,5 метра. На детали четко видна надпись, свидетельствующая о том, что она сделана компанией Илона Маска.
Фермеры обратились к основателю компании по производству космической техники Илону Маску с просьбой прислать им электрический трактор.
Как сообщал УНН, стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты.