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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Французкие фермеры нашли фрагмент SpaceX

Киев • УНН

 • 29389 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Французкие фермеры сообщили о находке фрагмента капсулы SpaceX на острове Кеменесе в Атлантическом океане. Об этом сообщает УНН ос ссылкой на Вretagne-bretons.

Французкие фермеры нашли фрагмент SpaceX

На французском острове заметили часть капсулы SpaceX диаметром 2,5 метра. На детали четко видна надпись, свидетельствующая о том, что она сделана компанией Илона Маска.

Фермеры обратились к основателю компании по производству космической техники Илону Маску с просьбой прислать им электрический трактор.

Как сообщал УНН, стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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