Французька компанія передасть Україні 36 легкозбірних мостів – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Українські дипломати разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів довжиною від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час онлайн-брифінгу у середу, 13 липня, пише УНН.
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“Ми стимулюємо іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої Росією. Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі”, - заявив міністр.
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Він повідомив, що 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Компанія зацікавлена в співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні.
Міністр висловив вдячність за цей важливий результат дипломатам МЗС та посольству України у Франції, а також французькому Міністерству економіки, фінансів та цифрового і промислового суверенітету, Міністерству Європи та закордонних справ Франції, федерації французьких промисловців MEDEF.
Нагадаємо
Раніше сьогодні міністр повідомив, що під час конференції в Гаазі наполягатиме на створенні спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів росії проти України.