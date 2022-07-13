Французька компанія передасть Україні 36 легкозбірних мостів – Кулеба

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“Ми стимулюємо іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої Росією. Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі”, - заявив міністр.

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Він повідомив, що 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Компанія зацікавлена в співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні.

Міністр висловив вдячність за цей важливий результат дипломатам МЗС та посольству України у Франції, а також французькому Міністерству економіки, фінансів та цифрового і промислового суверенітету, Міністерству Європи та закордонних справ Франції, федерації французьких промисловців MEDEF.

Нагадаємо

Раніше сьогодні міністр повідомив, що під час конференції в Гаазі наполягатиме на створенні спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів росії проти України.