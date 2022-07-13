Земля горітиме під ногами росіян: Кулеба відзвітував про кроки до створення спеціального трибуналу над рф

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42827 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90177 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128323 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179696 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176346 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173672 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149990 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116056 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109076 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312630 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 24799 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50930 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20205 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 21941 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20015 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312634 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572968 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516281 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50930 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93608 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121152 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144142 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157622 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Земля горітиме під ногами росіян: Кулеба відзвітував про кроки до створення спеціального трибуналу над рф

Земля горітиме під ногами росіян: Кулеба відзвітував про кроки до створення спеціального трибуналу над рф

Київ • УНН

 • 187211 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час конференції в Гаазі наполягатиме на створенні спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів росії проти України. Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ в середу, пише УНН.

Цитата

"Завтра і післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході, присвяченому відповідальності росії за злочини, вчинені на території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейська комісія, а також багато держав. Однією з центральних тем стане створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це буде центральна лінія мого виступу, я звернуся до учасників, закличу перейти від дискусії до конкретних кроків, запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору", - повідомив міністр.

Деталі

За словами Кулеби, необхідність такого кроку вже підтримали ПАРЄ, Європейський парламент, ПА НАТО, ПА ОБСЄ. Тепер слово за урядами.

Міністр пояснює, що спеціальний трибунал – це по-суті єдина можливість притягнути вище політичне військове керівництво російської федерації до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України.

Так, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України росіянами, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, і офіс прокурора МКС вже проводить розслідування ситуації в Україні.

Водночас МКС не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти конкретно України у зв'язку з певними правовими обмеженнями, закріпленими у Римському статуті, каже міністр.

"На сьогодні не існує міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію. Створення спеціального трибуналу закриє прогалину", - зазначив він.

За словами дипломата, агресивна війна росії проти України є найбільшою в Європі з 1945 року, і створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї.

В основі створення трибуналу лежатимуть норми і підходи, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському статуті. Таким чином, спеціальний трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики і процеси.

Цитата

"Ми обов'язково притягнемо росію до відповідальності за скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і під тими росіянами в судах, які винні які винні у злочинах проти українців", - наголосив очільник українського дипвідомства.

Нагадаємо

Наприкінці квітня парламентський орган головної європейської правозахисної організації ПАРЄ ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.

Про те, що Міністерство закордонних справ України працює над організацією окремого трибуналу проти росії, щоб світ визнав її агресором та змусив виплачувати репарації, стало відомо в травні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06