Земля горітиме під ногами росіян: Кулеба відзвітував про кроки до створення спеціального трибуналу над рф

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"Завтра і післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході, присвяченому відповідальності росії за злочини, вчинені на території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейська комісія, а також багато держав. Однією з центральних тем стане створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це буде центральна лінія мого виступу, я звернуся до учасників, закличу перейти від дискусії до конкретних кроків, запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору", - повідомив міністр.

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За словами Кулеби, необхідність такого кроку вже підтримали ПАРЄ, Європейський парламент, ПА НАТО, ПА ОБСЄ. Тепер слово за урядами.

Міністр пояснює, що спеціальний трибунал – це по-суті єдина можливість притягнути вище політичне військове керівництво російської федерації до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України.

Так, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України росіянами, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, і офіс прокурора МКС вже проводить розслідування ситуації в Україні.

Водночас МКС не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти конкретно України у зв'язку з певними правовими обмеженнями, закріпленими у Римському статуті, каже міністр.

"На сьогодні не існує міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію. Створення спеціального трибуналу закриє прогалину", - зазначив він.

За словами дипломата, агресивна війна росії проти України є найбільшою в Європі з 1945 року, і створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї.

В основі створення трибуналу лежатимуть норми і підходи, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському статуті. Таким чином, спеціальний трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики і процеси.

Цитата

"Ми обов'язково притягнемо росію до відповідальності за скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і під тими росіянами в судах, які винні які винні у злочинах проти українців", - наголосив очільник українського дипвідомства.

Нагадаємо

Наприкінці квітня парламентський орган головної європейської правозахисної організації ПАРЄ ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.

Про те, що Міністерство закордонних справ України працює над організацією окремого трибуналу проти росії, щоб світ визнав її агресором та змусив виплачувати репарації, стало відомо в травні.