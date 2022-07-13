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Земля будет гореть под ногами россиян: Кулеба отчитался о шагах к созданию специального трибунала над рф

Киев • УНН

 • 187207 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Гааге будет настаивать на создании специального трибунала по военным преступлениям россии против Украины. Об этом он заявил во время брифинга для СМИ в среду, пишет УНН.

Цитата

"Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии, посвященном ответственности россии за преступления, совершенные на территории Украины. Участие примут правительство Нидерландов, офис прокурора Международного уголовного суда и Европейская комиссия, а также многие государства. Одной из центральных тем станет создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это будет центральная линия моего выступления, я обращусь к участникам, призову перейти от дискуссии к конкретным шагам, предложу проработать подписание соответствующего международного договора", - сообщил министр.

Детали

По словам Кулебы, необходимость такого шага уже поддержали ПАСЕ, Европейский парламент, ПА НАТО, ПА ОБСЕ. Теперь слово за правительствами.

Министр объясняет, что специальный трибунал – это по сути единственная возможность привлечь высшее политическое военное руководство российской федерации к ответственности именно за совершение преступления агрессии против Украины.

Так, военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, совершенные на территории Украины россиянами, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, и офис прокурора МКС уже проводит расследование ситуации в Украине.

В то же время МКС не имеет компетенции расследовать и преследовать физических лиц за совершение преступления агрессии против конкретно Украины в связи с определенными правовыми ограничениями, закрепленными в Римском уставе, говорит министр.

"На сегодняшний день не существует международного суда или трибунала, который мог бы выполнить эту функцию. Создание специального трибунала закроет пробел", - отметил он.

По словам дипломата, агрессивная война россии против Украины является крупнейшей в Европе с 1945 года, и создание трибунала станет надлежащим правовым ответом на нее.

В основе создания трибунала будут лежать нормы и подходы, применяемые Международным уголовным судом и выписанные в Римском уставе. Таким образом, специальный трибунал будет дополнять работу суда, а не создавать альтернативные практики и процессы.

Цитата

"Мы обязательно привлечем россию к ответственности за совершенные преступления. Земля в буквальном смысле будет гореть под ногами россиян не только на фронте, но и под теми россиянами в судах, которые виновны в преступлениях против украинцев", - подчеркнул глава государства украинского дипведомства.

Напомним

В конце апреля парламентский орган главной европейской правозащитной организации ПАСЕ принял резолюцию, призывающую всех ее членов и государства-наблюдателей создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.

О том, что Министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против россии, чтобы мир признал ее агрессором и заставил выплачивать репарации, стало известно в мае.

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