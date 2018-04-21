Франція звинуватила Росію у фальсифікації заяв про хіматаку в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Росія поширює суперечливі заяви про хімічну атаку в сирійській Думі, йдеться в заяві МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства, інформує УНН.
Ці заяви суперечать тим фактам, які вдалося зібрати Парижу, стверджують французькі дипломати.
Офіційний Париж заявив, що експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) до сих пір не мають доступу до місця хімічної атаки. Це, на думку МЗС Франції, може свідчити про спробу приховати докази використання хімічної зброї. “Повний, негайний і безперешкодний доступ повинен бути наданий групі ОЗХЗ, на чому ми завжди і наполягали”, — йдеться в заяві.
МЗС Франції відзначив, що протягом усього періоду, в який експерти ОЗХЗ не мають доступу до місця атаки, російська влада поширює “суперечливі” заяви і версії події. “В один прекрасний день говориться, що хімічна атака не відбулася, на наступний день вона списується на дії збройних груп, на наступний день її причиною стають західні маніпуляції. Не турбуйтеся про послідовність заяв або правду, бо мова йде про спробу посіяти сумніви і плутанину”, — йдеться в заяві.
Сама Франція впевнена в причетності до хімічної атаки сили офіційного Дамаска. Це, підкреслює зовнішньополітичне відомство, пов’язане з комплексом зібраних французькими фахівцями доказів. Зокрема, Франція переконалася в достовірності фото- і відеосвідчень атаки і показань свідків. Крім того, факт застосування хімічної зброї зафіксували і численні неурядові гуманітарні організації. В кінці заяви МЗС Франції дав посилання на звіт, підготовлений французькими фахівцями, в якому містяться наявні докази причетності Москви і Дамаска до хіматаки.
Як повідомляв УНН, в районі хімічної атаки неподалік від міста Дума у Сирії зафіксовано автомобіль з логотипом Організації Об’єднаних Націй.