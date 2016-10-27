Франція звинуватила Росію та Сирію в бомбардуванні школи в Ідлібі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Премєр-міністр Франції Жан-Марк Еро звинуватив російський та сирійський уряди в бомбардуванні школи в сирійській провінції Ідліб, де загинуло 26 осіб, більшість з яких були діти, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Хто відповідальний? У будь-якому випадку це не опозиція, бо не мають літаків для скидання бомб. Це чи сирійці – режим Бажара Асада, чи росіяни", - сказав він.
Нагадаємо, у Сирії в результаті авіаудару по школі загинули 22 дитини, а також шість викладачів.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня у Міністерстві закордонних справ Росії запевнили, що російські військові літаки не завдавали авіаудару по школі у провінції Сирії Ідліб, внаслідок якого загинули 22 дітей.