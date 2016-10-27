Франция обвинила Россию и Сирию в бомбардировке школы в Идлибе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро обвинил российское и сирийское правительства в бомбардировке школы в сирийской провинции Идлиб, где погибли 26 человек, большинство из которых были дети, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Кто в ответе? В любом случае это не оппозиция, потому что не имеют самолетов для сброса бомб. Это или сирийцы - режим Бажара Асада, или русские", - сказал он.
Напомним, в Сирии в результате авиаудара по школе погибли 22 ребенка, а также шесть преподавателей.
Как сообщал УНН, 27 октября в Министерстве иностранных дел России заверили, что российские военные самолеты не наносили авиаудара по школе в провинции Сирии Идлиб, в результате которого погибли 22 детей.