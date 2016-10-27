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15 марта, 19:03 • 115980 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169120 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139493 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131830 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113605 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105920 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101772 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Франция обвинила Россию и Сирию в бомбардировке школы в Идлибе

Франция обвинила Россию и Сирию в бомбардировке школы в Идлибе

Киев • УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро обвинил российское и сирийское правительства в бомбардировке школы в сирийской провинции Идлиб, где погибли 26 человек, большинство из которых были дети, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Кто в ответе? В любом случае это не оппозиция, потому что не имеют самолетов для сброса бомб. Это или сирийцы - режим Бажара Асада, или русские", - сказал он.

Напомним, в Сирии в результате авиаудара по школе погибли 22 ребенка, а также шесть преподавателей.

Как сообщал УНН, 27 октября в Министерстве иностранных дел России заверили, что российские военные самолеты не наносили авиаудара по школе в провинции Сирии Идлиб, в результате которого погибли 22 детей.

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