Франція запропонувала Україні оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті у своєму Twitter висловив свою підтримку Україні та запропонував оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Про це повідомляє УНН.
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"Я щойно запропонував своєму українському колегі та Генеральному прокурору України Франції оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має відбуватися", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Франція ухвалила рішення про висилку 35 російських дипломатичних співробітників з країни.
Je viens d’offrir à mon homologue ukrainien et à la procureure générale d'Ukraine l'appui opérationnel de la France dans leurs enquêtes concernant les crimes de guerre. Les preuves doivent être réunies. La justice doit passer.— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 4, 2022