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Франція вимагає від Meta змінити умови доступу до верифікації оголошень

Франція вимагає від Meta змінити умови доступу до верифікації оголошень

Київ • УНН

 • 1489828 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Французький антимонопольний орган вимагає від Meta змінити умови доступу до верифікації оголошень, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Антимонопольне відомство Франції в четвер дало компанії Meta два місяці на зміну правил доступу для партнерів з верифікації реклами, заявивши, що компанія потенційно недобросовісно користується панівним становищем на ринку онлайн-реклами.

У своїй заяві антимонопольний орган зазначив, що Meta повинна опублікувати нові критерії доступу для партнерів, які хочуть використовувати її аналітичні інструменти для оцінки того, чи дійсно рекламні кампанії в інтернеті були побачені людьми та чи не є вони способом, який може зашкодити репутації бренду. Нові критерії повинні бути прозорими, об'єктивними, недискримінаційними та пропорційними.

"Ми переглядаємо суміжне рішення і розглядаємо всі наші варіанти", - заявив представник Meta.

Доповнення

Компанії, що займаються верифікацією реклами, надають послуги, зокрема, вимірюють кількість переглядів онлайн-реклами, виявляють шахрайський трафік і гарантують, що реклама клієнтів не з'являється на сайтах, які шкодять їхньому бренду, наприклад, на порнографічних сайтах.

Французький орган заявив, що підхід Meta, який полягає в тому, що доступ до даних надається тільки за запрошеннями, може вважатися дискримінаційним у сферах "перегляду" та "безпеки бренду", і може бути розцінений як дискримінаційний.

Справа була порушена Adloox, невеликою незалежною французькою компанією з перевірки реклами, яка марно намагалася отримати доступ до даних Meta для надання цих послуг з 2016 по 2022 рік.

Нагадаємо

Компанія Meta повідомила, що її прибуток зріс до 5,7 мільярда доларів, що перевищило заплановані очікування.

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