Франция требует от Meta изменить условия доступа к верификации объявлений

Детали

Антимонопольное ведомство Франции в четверг дало компании Meta два месяца на изменение правил доступа для партнеров по верификации рекламы, заявив, что компания потенциально недобросовестно пользуется господствующим положением на рынке онлайн-рекламы.

В своем заявлении антимонопольный орган отметил, что Meta должна опубликовать новые критерии доступа для партнеров, которые хотят использовать ее аналитические инструменты для оценки того, действительно ли рекламные кампании в интернете были увидены людьми и не являются ли они способом, который может навредить репутации бренда. Новые критерии должны быть прозрачными, объективными, недискриминационными и пропорциональными.

"Мы пересматриваем смежное решение и рассматриваем все наши варианты", - заявил представитель Meta.

Дополнение

Компании, занимающиеся верификацией рекламы, предоставляют услуги, в частности, измеряют количество просмотров онлайн-рекламы, выявляют мошеннический трафик и гарантируют, что реклама клиентов не появляется на сайтах, которые вредят их бренду, например, на порнографических сайтах.

Французский орган заявил, что подход Meta, который заключается в том, что доступ к данным предоставляется только по приглашениям, может считаться дискриминационным в сферах "просмотра" и "безопасности бренда", и может быть расценен как дискриминационный.

Дело было возбуждено Adloox, небольшой независимой французской компанией по проверке рекламы, которая тщетно пыталась получить доступ к данным Meta для предоставления этих услуг с 2016 по 2022 год.

Напомним

Компания Meta сообщила, что ее прибыль выросла до 5,7 миллиарда долларов, что превысило запланированные ожидания.