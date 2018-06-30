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Франція вибила Аргентину з ЧС-2018 і першою вийшла до чвертьфіналу

Франція вибила Аргентину з ЧС-2018 і першою вийшла до чвертьфіналу

Київ • УНН

 • 7037 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Збірна франції з футболу першою вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, обігравши Аргентину з рахунком 4:3. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з офіційного сайту ФІФА.

Під час поєдинку французький футболіст, який виступає на позиції нападника, Кіліан Мбаппе зробив дубль і заробив пенальті, який реалізував Антуан Грізманн.

Загалом за Францію голи забили Антуан Грізманн (13' (П)), Бенджамен Павар (57'), Кіліан Мбаппе (64', 68').

М'ячем у ворота суперника в аргентинській збірній відзначилися Анхель ді Марія (41'), Габріель Меркадо (48'), Серхіо Агуеро (90+3').

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі так і не забив у плей-офф. Так, сьогодні у нього було дві гольові передачі. Але голів в плей-офф чемпіонатів світу у нього не було ніколи в житті.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, говорячи про перемогу над Аргентиною і вихід у чвертьфінал, зазначив: "Наша команда значно молодше, але ми змогли проявити характер, відігралися. Навіть коли ми вели в рахунку, було важко. До того ж в такому важливому матчі Кіліан Мбаппе показав весь свій талант".

"Я дуже гордий за команду і особливо за те, як ми діяли, коли матч йшов не за планом. Я радий за хлопців: вони готували себе до цього тижнями, місяцями. Ми не повинні були упустити цей шанс, і ми його не упустили", - додав він.

При цьому головний тренер аргентинців Хорхе Сампаолі заявив, що виліт з ЧС-2018 - "дуже болюча поразка". "Особливо тому, що хлопці доклали стільки сил. У цій складній грі ми не досягли мети, з якою приїхали в Росію. Мені сумно, я розчарований - думаю, це нормальні почуття. Але сьогодні я б не хотів вирішувати нічого про своє майбутнє", - зазначив він.

Нагадаємо, німецькі вболівальники після вильоту збірної раніше запланованого залишають РФ і здають квитки на ігри плей-оф ЧС-2018.

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