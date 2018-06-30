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Франция выбила Аргентину с ЧМ-2018 и первой вышла в четвертьфинал

Франция выбила Аргентину с ЧМ-2018 и первой вышла в четвертьфинал

Киев  •  УНН

 • 7037 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сборная Франции по футболу первой вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Аргентину со счетом 4:3. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с официального сайта ФИФА.

Во время поединка французский футболист, выступающий на позиции нападающего, Килиан Мбаппе сделал дубль и заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

В общем за Францию ​​голы забили Антуан Гризманн (13 '(П)), Бенджамен Павар (57'), Килиан Мбаппе (64 ', 68').

Мячом в ворота соперника в аргентинской сборной отличились Анхель ди Мария (41'), Габриэль Меркадо (48'), Серхио Агуэро (90+3').

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси так и не забил в плей-офф. Так, сегодня у него было две голевые передачи. Но голов в плей-офф чемпионатов мира у него не было никогда в жизни.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, говоря о победе над Аргентиной и выходе в четвертьфинал, отметил: "Наша команда значительно моложе, но мы смогли проявить характер, отыгрались. Даже когда мы вели в счете, было трудно. К тому же в таком важном матче Килиан Мбаппе показал весь свой талант".

"Я очень горд за команду и особенно за то, как мы действовали, когда матч шел не по плану. Я рад за ребят: они готовили себя к этому неделями, месяцами. Мы не должны были упустить этот шанс, и мы его не упустили", - добавил он.

При этом главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли заявил, что вылет из ЧМ-2018 - "очень болезненное поражение". "Особенно потому, что ребята приложили столько сил. В этой сложной игре мы достигли цели, с которой приехали в Россию. Мне грустно, я разочарован - думаю, это нормальные чувства. Но сегодня я бы не хотел решать ничего о своем будущем", - отметил он.

Напомним, немецкие болельщики после вылета сборной раньше запланированного оставляют РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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