Франція намагається заспокоїти Тайвань через суперечливі заяви Макрона

Що передувало

На зворотному шляху з Китаю Макрон сказав в інтерв'ю, опублікованому минулої неділі французькою газетою Les Echos, що Європа має встановити свою власну політику щодо Тайваню, щоб не бути «послідовниками порядку денного» Вашингтона з цього питання.

Хоча коментарі Макрона здобули йому похвалу в Китаї, вони також викликали глобальний протест: деякі критики звинуватили президента Франції у союзі з Китаєм.

Незважаючи на критику, Еммануель Макрон підтримав свої коментарі про Тайвань під час візиту до Нідерландів цього тижня. «Бути союзником не означає бути васалом... не означає, що ми не маємо права думати самостійно», - заявив Макрон на пресконференції в Амстердамі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Проте президент Франції прагнув знизити температуру, наголосивши, що «Франція виступає за статус-кво на Тайвані», додавши, що Париж «підтримує політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації».

Деталі

Зіткнувшись зі зростаючим тиском у зв'язку з висловлюваннями Макрона, міністр промисловості Франції Ролан Лескюр у суботу спробував запевнити Тайвань у тому, що зовнішня політика Франції щодо Тайбея «не змінилася» на зустрічі тайванської торгової палати в Парижі, що проходить раз на два роки.

Тим часом віце-президент Законодавчих зборів Тайваню Цай Чі-Чанг, який очолював тайванську делегацію в Парижі, повідомив виданню Central News Agency (CNA) , що відносини між Францією і Тайванем залишилися незмінними, але додав, що «Тайвань відіграє вирішальну роль у глобальному ланцюжку поставок, до якого входить Франція завдяки його економічній могутності, тому, якщо щось трапиться з Тайванем, це торкнеться і Франції».

Знову намагаючись підкреслити позитив у відносинах між двома країнами, член французького парламенту Ерік Боторель, голова делегації Національних зборів Франції, який у неділю відвідає Тайвань, підтвердив підтримку Францією демократичної нації та вказав на рідкісний транзит французького Військового корабля через Тайванську протоку, повідомляє CNA.

Боторель, один із депутатів, які висунули законопроект про участь Тайваню в міжнародних організаціях, який нещодавно був прийнятий Сенатом Франції, сказав, що напівпровідники будуть на порядку денному під час візиту, поряд з культурою та розвитком талантів.

Тим часом очікується, що окрема делегація на чолі з французьким сенатором і головою сенатської групи дружби з Тайванем Аленом Рішаром прибуде на Тайвань 24 квітня, повідомив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю агентству Bloomberg минулого тижня.

Доповнення

Минулого тижня Китай розпочав великомасштабні військові навчання навколо острова після зупинки президента Тайваню Цай Інвень у США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

На знак протесту Китай провів триденні бойові навчання, що імітують оточення острова в Тихому океані, заявивши, що він готовий битися і придушувати будь-який рух за незалежність Тайваню. Хоча нещодавні дії Пекіна були зустрінуті рішучим засудженням з боку міжнародного співтовариства, експерти кажуть, що висловлювання Макрона можуть привести Китай до думки, що Франція не втручатиметься у разі військового вторгнення на Тайвань.