Франція намагається заспокоїти Тайвань через суперечливі заяви Макрона

ukru
Ексклюзив
15:02 • 32828 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 60637 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 95181 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 220913 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 165173 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 164082 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 252515 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453993 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345449 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357144 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 190046 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162516 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 133691 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123908 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 87770 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 220927 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 252520 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 492877 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 628406 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 653751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 38268 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 46479 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123908 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162516 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 190046 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Франція намагається заспокоїти Тайвань через суперечливі заяви Макрона

Франція намагається заспокоїти Тайвань через суперечливі заяви Макрона

Київ • УНН

 • 860595 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Французький парламент збирається направити дві делегації на Тайвань цього місяця після того, як суперечливі зауваження президента Еммануеля Макрона про Китай і Тайвань викликали критику всередині країни і за кордоном після його поїздки з державним візитом до Пекіна, передає AFP, пише УНН.

Що передувало

На зворотному шляху з Китаю Макрон сказав в інтерв'ю, опублікованому минулої неділі французькою газетою Les Echos, що Європа має встановити свою власну політику щодо Тайваню, щоб не бути «послідовниками порядку денного» Вашингтона з цього питання.

Хоча коментарі Макрона здобули йому похвалу в Китаї, вони також викликали глобальний протест: деякі критики звинуватили президента Франції у союзі з Китаєм.

Незважаючи на критику, Еммануель Макрон підтримав свої коментарі про Тайвань під час візиту до Нідерландів цього тижня. «Бути союзником не означає бути васалом... не означає, що ми не маємо права думати самостійно», - заявив Макрон на пресконференції в Амстердамі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Проте президент Франції прагнув знизити температуру, наголосивши, що «Франція виступає за статус-кво на Тайвані», додавши, що Париж «підтримує політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації».

Деталі

Зіткнувшись зі зростаючим тиском у зв'язку з висловлюваннями Макрона, міністр промисловості Франції Ролан Лескюр у суботу спробував запевнити Тайвань у тому, що зовнішня політика Франції щодо Тайбея «не змінилася» на зустрічі тайванської торгової палати в Парижі, що проходить раз на два роки.

Тим часом віце-президент Законодавчих зборів Тайваню Цай Чі-Чанг, який очолював тайванську делегацію в Парижі, повідомив виданню Central News Agency (CNA) , що відносини між Францією і Тайванем залишилися незмінними, але додав, що «Тайвань відіграє вирішальну роль у глобальному ланцюжку поставок, до якого входить Франція завдяки його економічній могутності, тому, якщо щось трапиться з Тайванем, це торкнеться і Франції».

Знову намагаючись підкреслити позитив у відносинах між двома країнами, член французького парламенту Ерік Боторель, голова делегації Національних зборів Франції, який у неділю відвідає Тайвань, підтвердив підтримку Францією демократичної нації та вказав на рідкісний транзит французького Військового корабля через Тайванську протоку, повідомляє CNA.

Боторель, один із депутатів, які висунули законопроект про участь Тайваню в міжнародних організаціях, який нещодавно був прийнятий Сенатом Франції, сказав, що напівпровідники будуть на порядку денному під час візиту, поряд з культурою та розвитком талантів.

Тим часом очікується, що окрема делегація на чолі з французьким сенатором і головою сенатської групи дружби з Тайванем Аленом Рішаром прибуде на Тайвань 24 квітня, повідомив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю агентству Bloomberg минулого тижня.

Доповнення

Минулого тижня Китай розпочав великомасштабні військові навчання навколо острова після зупинки президента Тайваню Цай Інвень у США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

На знак протесту Китай провів триденні бойові навчання, що імітують оточення острова в Тихому океані, заявивши, що він готовий битися і придушувати будь-який рух за незалежність Тайваню. Хоча нещодавні дії Пекіна були зустрінуті рішучим засудженням з боку міжнародного співтовариства, експерти кажуть, що висловлювання Макрона можуть привести Китай до думки, що Франція не втручатиметься у разі військового вторгнення на Тайвань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52