Франция пытается успокоить Тайвань из-за противоречивых заявлений Макрона

ukru
09:19 • 29236 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 62274 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 83065 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112427 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100435 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122292 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118985 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108316 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102285 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113235 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 80037 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102620 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111505 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 64371 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 76603 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187778 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218339 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158429 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164682 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 4196 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101867 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110802 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127076 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162308 просмотра
Актуальное
Франция пытается успокоить Тайвань из-за противоречивых заявлений Макрона

Франция пытается успокоить Тайвань из-за противоречивых заявлений Макрона

Киев • УНН

 • 860593 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Французский парламент собирается направить две делегации на Тайвань в этом месяце после того, как противоречивые замечания президента Эммануэля Макрона о Китае и Тайване вызвали критику внутри страны и за рубежом после его поездки с государственным визитом в Пекин, передает AFP, пишет УНН.

Что предшествовало

На обратном пути из Китая Макрон сказал в интервью, опубликованном в минувшее воскресенье французской газетой Les Echos, что Европа должна установить свою собственную политику в отношении Тайваня, чтобы не быть «последователями повестки дня» Вашингтона по этому вопросу.

Хотя комментарии Макрона снискали ему похвалу в Китае, они также вызвали глобальный протест: некоторые критики обвинили президента Франции в союзе с Китаем.

Несмотря на критику, Эммануэль Макрон поддержал свои комментарии о Тайване во время визита в Нидерланды на этой неделе. «Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно», - заявил Макрон на пресс-конференции в Амстердаме с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Однако президент Франции стремился снизить температуру, подчеркнув, что «Франция выступает за статус-кво на Тайване», добавив, что Париж «поддерживает политику одного Китая и поиск мирного решения ситуации».

Детали

Столкнувшись с растущим давлением в связи с высказываниями Макрона, министр промышленности Франции Ролан Лескюр в субботу попытался заверить Тайвань в том, что внешняя политика Франции в отношении Тайбэя «не изменилась» на встрече тайваньской торговой палаты в Париже, проходящей раз в два года.

Между тем вице-президент Законодательного собрания Тайваня Цай Чи-Чанг, возглавлявший тайваньскую делегацию в Париже, сообщил изданию Central News Agency (CNA), что отношения между Францией и Тайванем остались неизменными, но добавил, что «Тайвань играет решающую роль в глобальной цепочке поставок, в которую входит Франция благодаря его экономической мощи, поэтому, если что-то случится с Тайванем, это коснется и Франции».

Вновь пытаясь подчеркнуть позитив в отношениях между двумя странами, член французского парламента Эрик Боторель, глава делегации Национального собрания Франции, который в воскресенье посетит Тайвань, подтвердил поддержку Францией демократической нации и указал на редкий транзит французского военного корабля через Тайваньский пролив, сообщает CNA.

Боторель, один из депутатов, выдвинувших законопроект об участии Тайваня в международных организациях, который недавно был принят Сенатом Франции, сказал, что полупроводники будут на повестке дня во время визита, наряду с культурой и развитием талантов.

Между тем ожидается, что отдельная делегация во главе с французским сенатором и председателем сенатской группы дружбы с Тайванем Аленом Ришаром прибудет на Тайвань 24 апреля, сообщил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью агентству Bloomberg на прошлой неделе.

Дополнение

На прошлой неделе Китай начал крупномасштабные военные учения вокруг острова после остановки президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В знак протеста Китай провел трехдневные боевые учения, имитирующие оцепление острова в Тихом океане, заявив, что он готов сражаться и подавлять любое движение за независимость Тайваня. Хотя недавние действия Пекина были встречены решительным осуждением со стороны международного сообщества, эксперты говорят, что высказывания Макрона могут привести Китай к мнению, что Франция не будет вмешиваться в случае военного вторжения на Тайвань.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы