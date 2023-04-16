Франция пытается успокоить Тайвань из-за противоречивых заявлений Макрона

Что предшествовало

На обратном пути из Китая Макрон сказал в интервью, опубликованном в минувшее воскресенье французской газетой Les Echos, что Европа должна установить свою собственную политику в отношении Тайваня, чтобы не быть «последователями повестки дня» Вашингтона по этому вопросу.

Хотя комментарии Макрона снискали ему похвалу в Китае, они также вызвали глобальный протест: некоторые критики обвинили президента Франции в союзе с Китаем.

Несмотря на критику, Эммануэль Макрон поддержал свои комментарии о Тайване во время визита в Нидерланды на этой неделе. «Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно», - заявил Макрон на пресс-конференции в Амстердаме с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Однако президент Франции стремился снизить температуру, подчеркнув, что «Франция выступает за статус-кво на Тайване», добавив, что Париж «поддерживает политику одного Китая и поиск мирного решения ситуации».

Детали

Столкнувшись с растущим давлением в связи с высказываниями Макрона, министр промышленности Франции Ролан Лескюр в субботу попытался заверить Тайвань в том, что внешняя политика Франции в отношении Тайбэя «не изменилась» на встрече тайваньской торговой палаты в Париже, проходящей раз в два года.

Между тем вице-президент Законодательного собрания Тайваня Цай Чи-Чанг, возглавлявший тайваньскую делегацию в Париже, сообщил изданию Central News Agency (CNA), что отношения между Францией и Тайванем остались неизменными, но добавил, что «Тайвань играет решающую роль в глобальной цепочке поставок, в которую входит Франция благодаря его экономической мощи, поэтому, если что-то случится с Тайванем, это коснется и Франции».

Вновь пытаясь подчеркнуть позитив в отношениях между двумя странами, член французского парламента Эрик Боторель, глава делегации Национального собрания Франции, который в воскресенье посетит Тайвань, подтвердил поддержку Францией демократической нации и указал на редкий транзит французского военного корабля через Тайваньский пролив, сообщает CNA.

Боторель, один из депутатов, выдвинувших законопроект об участии Тайваня в международных организациях, который недавно был принят Сенатом Франции, сказал, что полупроводники будут на повестке дня во время визита, наряду с культурой и развитием талантов.

Между тем ожидается, что отдельная делегация во главе с французским сенатором и председателем сенатской группы дружбы с Тайванем Аленом Ришаром прибудет на Тайвань 24 апреля, сообщил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью агентству Bloomberg на прошлой неделе.

Дополнение

На прошлой неделе Китай начал крупномасштабные военные учения вокруг острова после остановки президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В знак протеста Китай провел трехдневные боевые учения, имитирующие оцепление острова в Тихом океане, заявив, что он готов сражаться и подавлять любое движение за независимость Тайваня. Хотя недавние действия Пекина были встречены решительным осуждением со стороны международного сообщества, эксперты говорят, что высказывания Макрона могут привести Китай к мнению, что Франция не будет вмешиваться в случае военного вторжения на Тайвань.