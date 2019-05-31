Франція готова підтримати мирні ініціативи Зеленського щодо Донбасу - Ле Дріан

КИЇВ. 31 травня. УНН. Франція запевнила в готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які будуть походити від українського керівництва в реалізації встановлення миру на Донбасі. Про це сказав журналістам глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.