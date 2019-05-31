Франція готова підтримати мирні ініціативи Зеленського щодо Донбасу - Ле Дріан
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Франція запевнила в готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які будуть походити від українського керівництва в реалізації встановлення миру на Донбасі. Про це сказав журналістам глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Міністр відзначив, що під час зустрічі помітив налаштованість Зеленського на посилення країни, завершення війни та повернення миру на Донбас.
”...Франція запевнила в готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які будуть походити від українського керівництва в реалізації цієї мети”, - наголосив він.
У той же час, у прес-службі АП повідомили, що під час зустрічі Зеленський подякував Франції за послідовну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої країни.
Президент також заявив, що солідарність Франції з Україною як партнера в Нормандському форматі та в різних міжнародних групах і організаціях вкрай необхідна для збереження безпеки та відстоювання норм і принципів міжнародного права на континенті, повідомили у прес-службі.
Крім цього, учасники зустрічі приділили значну увагу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу й зміцненню співпраці між Україною та Францією, зокрема у торговельно-економічній сфері.
Нагадаємо, найближчим часом Президент України Володимир Зеленський планує візит до Парижа.