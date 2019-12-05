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Фракція "Слуга народу" ще раз розгляне відставку Яременка - Арахамія

Фракція "Слуга народу" ще раз розгляне відставку Яременка - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Фракція "Слуга народу" ще раз розгляне питання звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. У цьому запевнив журналістів голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент УНН

Провал голосування він пояснив тим, що "слуги" не підготувались і не проговорили питання.

"Будемо шукати рішення, чи інші кандидатури,чи повторно ставити... будемо вирішувати це всією фракцією", - наголосив Арахамія.

Він також зауважив, що "слуги" збереться на засідання фракції перед наступним пленарним тижнем.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев зазначив, що внутрішня дискусія щодо кандидата на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва завадила звільнити нинішнього очільника Богдана Яременка, який потрапив у гучний секс-скандал.

Нагадаємо, народні депутати України не ухвалили проект постанови № 2534 щодо звільнення народного депутата України Богдана Яременка з посади голови комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Ясько Єлизавету. За відповідне рішення про звільнення проголосували лише 186 народних депутатів, цих голосів не вистачило для ухвалення постанови.

Як повідомляв УНН, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

Пізніше три фракції Верховної Ради вимагали відставки народного депутата від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики через секс-скандал.

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