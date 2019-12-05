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У "Слузі народу" пояснили провал зі звільненням Яременка

У "Слузі народу" пояснили провал зі звільненням Яременка

Київ • УНН

 • 10658 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внутрішня дискусія щодо кандидата на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва завадила звільнити нинішнього очільника Богдана Яременка, який потрапив у гучний секс-скандал. Таку думку журналістам висловив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає УНН.

Він пояснив, що "слуги" не мають жодних дискусій щодо звільнення Яременка, йдеться саме про процедуру призначення нового голови Комітету, яка виявилась доволі заплутаною.

“... краще було проголосувати окремо два рішення, але що зроблено, то зроблено”, - сказав Гетманцев.

Також він висловив упевненість, що висновки будуть зроблені, і "ми повернемося до цього питання чи з цією кандидатурою, чи з іншою".

Нагадаємо, народні депутати України не ухвалили проект постанови № 2534 щодо звільнення народного депутата України Богдана Яременка з посади голови комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Ясько Єлизавету. За відповідне рішення про звільнення проголосували лише 186 народних депутатів, цих голосів не вистачило для ухвалення постанови.

Як повідомляв УНН, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

Пізніше три фракції Верховної Ради вимагали відставки народного депутата від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики через секс-скандал.

Українські Національні Новини

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