Нардепи не змогли звільнити Яременка з посади голови комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України не ухвалили проект постанови № 2534 щодо звільнення народного депутата України Богдана Яременка з посади голови комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Ясько Єлизавету. За відповідне рішення про звільнення проголосували лише 186 народних депутатів, цих голосів не вистачило для ухвалення постанови, передає кореспондент УНН.
Так, народні депутати України не проголосували за ухвалення постанови № 2534 щодо звільнення народного депутата України Богдана Яременка з посади голови комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Ясько Єлизавету.
Раніше УНН повідомляв, у “Слузі народу” закінчили внутрішні праймеріз на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Богдана Яременка, який став учасником секс-скандалу, замінить Ліза Ясько.
Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.
Пізніше три фракції Верховної Ради вимагали відставки народного депутата від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики через секс-скандал.