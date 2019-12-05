Нардепы не смогли уволить Яременко с должности председателя комитета

Так, народные депутаты Украины не проголосовали за принятие постановления № 2534 об увольнении народного депутата Украины Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества и назначения на эту должность нардепа от фракции “Слуга народа” Ясько Елизавету.

Ранее УНН сообщал, в “Слуге народа” закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Богдана Яременко, который стал участником секс-скандала, заменит Лиза Ясько.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Позже три фракции Верховной Рады требовали отставки народного депутата от фракции “Слуга народа” Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.