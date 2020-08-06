Фрагменти людського тіла заховала в холодильнику: стали відомі деталі моторошного вбивства у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У різних районах Києва виявили фрагменти розчленованого тіла чоловіка. УНН від правоохоронців стали відомі деталі моторошного вбивства, у скоєнні якого підозрюється знайома покійного.
Жінку затримали, коли вона намагалася спалити у багатті на території лісопаркової зони людські кінцівки.
Після затримання жінки, поліція провела огляд помешкання в одному з будинків по вулиці Березняківській. В холодильнику була виявлена голова, тулуб, а в морозильній камері - внутрішні органи чоловіка. Надалі було встановлено, що покійний - власник квартири, в якій проводився обшук.
Відомо, що підозрювана на момент затримання перебувала у неадекватному стані та пояснень не надавала.
Як повідомляв УНН, 5 серпня на території Деснянського району столиці було виявлено жінку, яка намагалася спалити в багатті людські кінцівки. Її було затримано. Пізніше в одній зі столичних квартир були виявлені інші фрагменти тіла чоловіка, який виявися знайомим затриманої.