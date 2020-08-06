Фрагменты человеческого тела спрятала в холодильнике: стали известны детали жуткого убийства в Киеве

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71992 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98987 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123590 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105535 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125405 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100754 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101654 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103781 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Фрагменты человеческого тела спрятала в холодильнике: стали известны детали жуткого убийства в Киеве

Фрагменты человеческого тела спрятала в холодильнике: стали известны детали жуткого убийства в Киеве

Киев  •  УНН

 • 33441 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В разных районах Киева обнаружили фрагменты расчлененного тела мужчины. УНН от правоохранителей стали известны детали жуткого убийства, в совершении которого подозревается знакомая покойного.

Женщину задержали, когда она пыталась сжечь в костре на территории лесопарковой зоны человеческие конечности.

После задержания женщины, полиция провела осмотр жилища в одном из домов по улице Березняковской. В холодильнике была обнаружена голова, туловище, а в морозильной камере - внутренние органы мужчины. В дальнейшем было установлено, что покойный - владелец квартиры, в которой проводился обыск.

Известно, что подозреваемая на момент задержания находился в неадекватном состоянии и объяснений не предоставляла.

Как сообщал УНН, 5 августа на территории Деснянского района столицы была обнаружена женщину, которая пыталась сжечь в костре человеческие конечности. Она была задержана. Позже в одной из столичных квартир были обнаружены другие фрагменты тела мужчины, который оказался знакомым задержанной.

Украинские Национальные Новости

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