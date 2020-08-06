Фрагменты человеческого тела спрятала в холодильнике: стали известны детали жуткого убийства в Киеве

Женщину задержали, когда она пыталась сжечь в костре на территории лесопарковой зоны человеческие конечности.



После задержания женщины, полиция провела осмотр жилища в одном из домов по улице Березняковской. В холодильнике была обнаружена голова, туловище, а в морозильной камере - внутренние органы мужчины. В дальнейшем было установлено, что покойный - владелец квартиры, в которой проводился обыск.



Известно, что подозреваемая на момент задержания находился в неадекватном состоянии и объяснений не предоставляла.



Как сообщал УНН, 5 августа на территории Деснянского района столицы была обнаружена женщину, которая пыталась сжечь в костре человеческие конечности. Она была задержана. Позже в одной из столичных квартир были обнаружены другие фрагменты тела мужчины, который оказался знакомым задержанной.